Vali Yazıcı: “Antalya’nın sağlık turizminden aldığı payı arttıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı: “Antalya’nın sağlık turizminden aldığı payı arttıracağız”

İHA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında gerçekleştirilen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya'nın sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyerek "Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız" dedi.

Vali Yazıcı: “Antalya’nın sağlık turizminden aldığı payı arttıracağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında gerçekleştirilen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı. Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya’nın sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyerek “Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız” dedi.
Antalya’da turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm kapsamında Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirveye Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Anfaş Genel Müdürü Ali Bıdı katıldı.

“Sağlık turizminde daha ileride olabiliriz”
Zirvede konuşan Vali Yazıcı, Antalya’nın sağlık alanında önemli bir alt yapıya sahip olduğunu ifade ederek bundan daha fazla yararlanabilmek için çalışmaların artarak devam ettiğini dile getirdi. Özellikle sağlık turizminin, turizmi çeşitlendirme noktasında öne çıktığını söyleyen Vali Yazıcı, “Şehrimizin sağlık turizmi konusunda önemli bir alt yapısı var. Baktığımızda sağlık turizminde daha da ileride olabiliriz. Bu konuda birçok çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin sahip olduğu bu alt yapıyı katma değere dönüştüreceğiz” dedi.

“Kamu ve özel sektör olarak birlikte hareket etmeliyiz”
Sağlık turizminin dünyada giderek önem kazandığına dikkat çeken Vali Yazıcı, “Sağlık turizmi dünya çapında git gide önem kazanmasıyla önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda gerek kamu gerek özel sektör olarak hep birlikte gerekli çalışmaları yaparak şehrimizin sağlık turizminden aldığı payı arttırmalıyız. Bu konuyu çok iyi değerlendirerek değere dönüştürmeliyiz. Antalya’nın sağlık turizminden gerekli payı alması için ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Antalya’ya tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var”
Son yıllardaki gelişmelerle Türkiye’nin sağlık konusunda atağa kalktığını ifade eden Vali Yazıcı, “Artık bizim ülkemize dünyanın birçok farklı noktasından tedavi olmaya gelen insanlar var. Şehrimizde dünya çapında bir üniversite hastanemiz var. Son 20 yılda sağlıkta yapılan gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Bu yıl Antalya’mıza tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla gelecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımız, tüm sağlık sektörü, üniversiteler ve özel sektör dünya standartlarının üstüne çıktı. Son 20 yılda gelinen bu noktadan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak çok mutluyum. Sağlık Bakanlığımızın bizi getirdiği seviye yukarı doğru devam edecek. Üniversitelerimizin hele hele de Akdeniz Üniversite’mizin dünya çapında yaptığı güzel uygulamalar bizi zirveye taşımaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Kendimize güveniyoruz”
Sağlık konusunda ülke olarak kendimize güvendiğimizi aktaran Vali Yazıcı, “Kendimize güveniyoruz ve güvenmeye de devam edeceğiz. Büyük Türk milletinin başaramayacağı hiçbir şey yok. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Turizmin lider şehri olarak sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız. Zirvemizin Antalya için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kargo ile gelen 110 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo ile gelen 110 litre etil alkol ele geçirildi
Aerobik ve Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları Antalya'da düzenlenecek Antalya’da 184 bin 316 lisanslı sporcu var
YEREL HABERLER Aerobik ve Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonaları ...
Döşemealtı Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
Batı Akdeniz, 2021 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla kapatıyor BAİB ‘İhracatın Yıldızlar 2020’ ödül töreni gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Batı Akdeniz, 2021 yılını 2,5 milyar dolar ihracatla ...
Lara-Kundu Turizm Yolu Projesi Ankara’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Lara-Kundu Turizm Yolu Projesi Ankara’da masaya ...
Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan aile ...
Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı
YEREL HABERLER Kemer’de lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı
Döşemealtı’nda fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda fahiş fiyat denetimi
Muratpaşa’da ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluşturuluyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ ...
Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün ...
AÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine atölye eğitimleri
YEREL HABERLER AÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine atölye eğitimleri
Antalya’da sahte alkolden bir ölüm daha Sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda olan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da sahte alkolden bir ölüm daha Sahte alkol ...
Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya’ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 215 bin 731 oldu
YEREL HABERLER Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 215 ...
Sokak kedileri jandarma korumasında Turizm sezonunun bittiği bölgelerde kediler için jandarma devreye girdi Side antik kentinde açık alanlara kedi evleri ve mamalar bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak kedileri jandarma korumasında Turizm sezonunun ...
Kalbinde delikle prematüre dünyaya gelen Mira bebek, hayata tutundu
YEREL HABERLER Kalbinde delikle prematüre dünyaya gelen Mira bebek, ...
'Noel, Ön Türkler'de Nardugan Bayramı'
YEREL HABERLER 'Noel, Ön Türkler'de Nardugan Bayramı'
ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış tüketici enflasyonunu tetikler ”
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: “Tarımsal girdi fiyatlarındaki ...
Yeni başladığı firmada ilk seferi ölümle sonuçlandı Tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Yeni başladığı firmada ilk seferi ölümle ...
Uyuşturucu serasına çevrilen villaya jandarma baskını: 2 gözaltı Kiraladıkları araziye laboratuvar kurmuşlar
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına çevrilen villaya jandarma ...
10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu
YEREL HABERLER 10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' ...
10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu
YEREL HABERLER 10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' ...
‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da
YEREL HABERLER ‘Sevil Berberi’ hafta sonu DOB’da
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.