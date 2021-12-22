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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat üniversitesini istiyor”

İHA

MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat üniversitesini istiyor”

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için bir komisyon kurarak yeniden çalışmalara başladıklarını açıkladı. Başkan Güngör yaptığı açıklamada geçmişte siyasiler tarafından verilen sözleri hatırlatarak, Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için yapılması gereken ne varsa yapacaklarının altını çizdi.
MATSO şehre üniversite kazandırılması için ‘MATSO Manavgat Üniversite Komisyonu’ nu kurarak yeniden çalışmalara başladı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında oluşan komisyonda yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri yer aldı.
MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kurum olarak görevlerinin üyelerine hizmet etmekle birlikte Manavgat'ın sosyoekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. MATSO olarak kuruldukları günden bugüne kadar 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Güngör, yaptıkları çalışmalardan birinin de eğitime yönelik çalışmalar olduğunu vurguladı.

“MATSO olarak eğitim dünyasına okullar kazandırdık”
Başkan Güngör, MATSO olarak üyelerden aldıkları güç ve her şeyi devletten beklememe anlayışıyla MATSO Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Ana sınıfı ve 2016 yılında MATSO Turizm Fakültesini eğitim ve öğretim dünyasına kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Güngör, geçmişten bugüne şehre üniversite kurulmasının her Manavgatlının hayali olduğunun altını çizdi.

“MATSO Turizm Fakültesi ile üniversitelileşme yolunda büyük bir adım attık”
2016 yılında Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nin açılması ile üniversiteleşme yolunda büyük bir adım attıklarını hatırlatan Başkan Güngör, MATSO olarak şehrin ilk fakültesini kazandırdıklarını kaydetti

“MATSO Manavgat Üniversite Komisyonu”
MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör kurulma aşamasında olan Manavgat Üniversitesi’nin Manavgat’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamında hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Güngör “Manavgat’a Üniversite kurulması için “MATSO Manavgat Üniversite Komisyonu” nu kurarak yeniden çalışmalara başladık. Şehrimizde üniversite kurulması için çok geniş bir konsensüs sağlanmış durumda. Manavgat’a üniversite kurulması için tüm siyasiler geçmişte söz vermişti. Manavgat’a üniversite kurulması konusunda komisyon olarak tüm üyelerimiz ve halkımızın da desteğiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

“Senato, üçüncü fakültenin açılmasını YÖK’ün onayına sundu”
Başkan Güngör yaptığı açıklamada “ Bin bir emek ve mücadele ile kurulan iki fakültemizin ve bir yüksek okulumuzun yanı sıra üçüncü fakültemiz YÖK onayındadır. 2016 yılında inşaatını yaparak Akdeniz Üniversitesine bağışladığımız MATSO Turizm Fakültesi’nin yanı sıra Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Manavgat Meslek Yüksek Okulu eğitim ve öğretimi aktif olarak sürdürüyor. Üçüncü fakültemizin ( Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi) açılması ise 13 Mayıs 2020 yılında Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi açılmasının uygun olduğuna karar vererek konunun YÖK Başkanlığının onayına oy birliği ile karar verilmişti. Manavgat Üniversitesi’nin kurulması için Manavgat imkânlarını sonuna kadar zorlayarak fiziki anlamda yapılması gereken tüm gereklilikleri yerine getirmiştir. MATSO olarak yetkili kurum ve kuruluşların onayına kalmış olan Manavgat Üniversitesi’nin kurulması sürecinin takipçisi olacağız. Yapılması gereken ne varsa yapacağız” diye konuştu.

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