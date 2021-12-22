Kemer’de yaşayan sanatçılar bir araya geldi

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından sanatçılar buluşması etkinliği düzenlendi.

Kemer’de bir kafede düzenlenen etkinliğe, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye meclis üyesi Ferhan Fidan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, siyasi parti temsilcileri ve sanatçılar katıldı.



“Birçok sanatçı kendi eserlerini sergiliyor”

Kemer’de sanatsal faaliyetlerin artırılması yönünde yapılan etkinlikte açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, etkinliğin Kemer’deki sanatsal faaliyetlerin artırılması yönünde çok olumlu olduğunu söyledi. Topaloğlu, “Kemer’de sanatsal faaliyetleri artırmak için çalışmalar devam ediyor. KEMİAD tarafından yapılan etkinlik çok olumlu. Kemer’de yaşayan sanatçıları bir araya getirdiler. Etkinlikte birçok sanatçı kendi eserlerini sergiliyor. Konuklara eserleri hakkında bilgiler veriyorlar” dedi.



“Sanatsal faaliyetleri arttırmak için projelerimiz var”

KEMİAD Başkanı Sönmez ise güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, “Uzun süredir böyle bir proje düşünüyorduk. Bu projeyi pandemi sonrası hayata geçirdik. Kemer’in değerlerini bir araya getirdik. Sanatçılarımız imza gününde eserlerini imzaladı. Vatandaşlarımızın da ilgisi büyük oldu. Kemer’de sanatsal faaliyetleri artırmak için güzel projelerimiz var. Bunları tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Toplam 16 yazar, 6 ressam ve 8 farklı kategoride sanatçıların katıldığı etkinlik yarın sona erecek.

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