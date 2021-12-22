Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’de ilk yarının son maçında Galatasaray’a konuk olacak olan FT Antalyaspor hazırlıklarına başladı.

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 11 berabere kaldı. Süper Lig 202122 Sezonu ilk yarının son maçında deplasmanda Galatasaray karşısına çıkacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Kasımpaşa maçında süre olan oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, oyuna sonradan giren ve yedek oyuncular sahada çalıştı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Güney ekibi antrenmanı yarı sahada pas ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

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