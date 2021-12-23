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3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki ele geçirildi Antalya’da yılbaşı öncesi 3 ilçede sahte içki operasyonu Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İHA

3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki ele geçirildi Antalya’da yılbaşı öncesi 3 ilçede sahte içki operasyonu Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan sahte içki operasyonunda 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara döküm makinesi, 38 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrolü, boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Antalya’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi ve son zamanlarda ülke genelinde sahte içkiye bağlı alkol zehirlenmesi sonucu meydana gelen ölüm olayları nedeniyle sahte ve kaçak içki denetimleri arttırıldı.
Denetimler kapsamında Kepez, Konyaaltı ve Korkuteli ilçelerinde sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 sahte içki imalathanesi, 560 litre sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, boş şişe, etiket, kapak, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 1 adet sigara döküm makinesi, 38 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 800 adet sahte bandrolü boş makaron ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlanıldığı öğrenildi.
Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 33 bin 700 litre sahte içki ele geçirildiği, bu olaylarla ilgili 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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