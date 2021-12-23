Ormanlık alandaki temizlikte koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçaları çıktı Antalya’da Ukraynalı kadının çağrısı üzerine ormanlık alanda çöp topladılar

Antalya’ya Ukraynalı bir kadının çağrısı üzerine bir araya gelen yerli ve yabancı vatandaşlar, ormanlık alan içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada koltuk, televizyon çerçevesi ve poşet içerisinde hayvan parçalarının çıkması büyük tepki çekti.

Muratpaşa ilçesinde 14 yıldır yerleşik olarak yaşayan Ukraynalı Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde Antalya’nın ünlü falezlerinde turistlerin de katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayı sosyal medyada paylaşarak ‘temizlik’ çağrısı yapan genç kadın, kısa sürede çok sayıda destekçiye ulaştı. Viktoria Babicheva, geçtiğimiz günlerde tekrar bir çağrı daha yaparak Lara bölgesinde bulunan ormanlık alan içerisinde temizlik çalışmasına öncülük etti. Etkinliğe yerleşik yabancılar ve Türk vatandaşları da destek verdi.



Koltuk, televizyon çerçevesi de çıktı

Yapılan çalışmada ormanlık alan içerisinden onlarca çöp poşeti dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler arasında koltuk, televizyon çerçevesi ve poşete sarılarak atılan bir hayvan parçalarının olması büyük tepki çekti. Bulunan tüm atıklar poşetlere konularak bir alanda toplandı. Daha sonra ise Muratapaşa Belediyesi ekiplerinin de destek vermesi ile alandan alınarak geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Yapılan etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Viktoria Babicheva, “Seyahat etmeyi çok seviyorum. Birçok ülkeye gittim. Türkiye benim için en güzel ülke. Türkiye'yi çok seviyorum. Birçok orman alanı çok kirli. İnsanlar çöplerini atıyorlar. Hep aynı sorun ile karşılaşıyorum. Yıllar içerisinde biz kendi başımıza çöp topladık. Bu konu giderek önemli hale geliyor. Türk vatandaşları da bize destek veriyor. Birlikte parkları ve ormanları temizliyoruz. Sorumluluğu kendi ellerimize almamız gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız dünyadan biz sorumluyuz" dedi.

Bölgeye yaşayan bir vatandaş ise, "Buraları 10 defa temizliyorum. Geliyorlar buraya içki muhabbet ediyorlar. Temizleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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