Otobüs şoförünü demir çubukla hastanelik etti Ukraynalı saldırgan yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi Adliye önünde toplanan otobüs şoförleri saldırgana tepki gösterdi Darp edilen otobüs şoförü: “Adalet istiyorum”

Antalya’nın Alanya ilçesinde halk otobüsü şoförünü demir çubukla döven Ukrayna uyruklu H.I., geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine getirildi. Adliye önünde bekleyen Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50’ye yakın halk otobüsü şoförü, olaya tepki gösterdi. Adliye önüne aracı ile gelen darp edilen otobüs şoförü Hayrettin B. ise aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çekerek, “Adalet istiyorum” dedi.

Olay, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde 21 Aralık Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; halk otobüsü şoförü Hayrettin B., yolcu olarak bulunan Ukrayna uyruklu H.I., tarafından demir çubuk ile darp edildi. Darp sonrası yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde olayın şüphelisi Ukrayna uyruklu H.I. (36), bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine çıkartıldı. Şahsın adliyeye çıkarılacağını duyan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve 50’ye yakın halk otobüsü şoförü adliye önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Polis ekipleri, herhangi bir arbede yaşanmaması adına adliye önünde adeta etten duvar ordu. Adliye önüne bir süre sonra ise darp edilen otobüs şoförü Hayrettin B. Geldi. Aracının içerisinden açıklama yapan Hayrettin B.’nin aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Hayrettin B., konuşmasında adalet istediğini vurguladı.



“Tutuklanmasını istiyoruz”

Adliye önüne gelerek basın açıklaması yapan Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, “Hayrettin arkadaşımız, 101 nolu hatta fakülteye çalışıyor. Darp eden şahıs, yolda biniyor. Araç fakülte yoluna döndüğünde beni Mahmutlar'a götüreceksin diyor ve darp ediyor. Olay bundan ibaret. Yetkililerden denetim istiyoruz özellikle akşamları ıssız yerlerde" diye konuştu.



“Arkadaşımız yalnız değil”

Adliye önüne gelerek Hayrettin B.’ye destek olan şoför arkadaşı, “Arkadaşımız yalnız değil. Şoförler olarak herkese iyi niyetli davranıyoruz ama karşılığı alamıyoruz. En fazla Mahmutlar’da oluyor. Mahmutlar yabancılaştı” şeklinde konuştu.

Adliye önüne araç ile hasta yatağından kalkarak gelen mağdur otobüs şoförü Hayrettin B.'nin acı içerisinde durduğu gözlemlendi. Aldığı darbelerden dolayı konuşmakta güçlük çeken Hayrettin B., adalet istediğini belirterek, "Adalete güveniyorum. Olay ile ilgili bir şey hatırlamıyorum. Adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

