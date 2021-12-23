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Can Çakmur, Antalya Piyano Festivali’nde sanatseverlerle buluştu

İHA

Dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren ve bir çok ödüle sahip olan piyanonun genç yıldızı Can Çakmur, 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Can Çakmur, Antalya Piyano Festivali’nde sanatseverlerle buluştu

Dünya çapında başarılarıyla adından söz ettiren ve bir çok ödüle sahip olan piyanonun genç yıldızı Can Çakmur, 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde müzikseverlerle buluştu.

“Yıllar sonra yeniden Antalya’da”
Antalya’da olmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten genç sanatçı, ilk profesyonel konserini de 14 yaşındayken yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali “Genç Yetenekler” kategorisinde verdiğini söyledi. Konserin ilk yarısında Schumann’ın Papillions ve 2. Piyano Sonatı’nı seslendiren Çakmur, ikinci yarıda Schubert’in D959 Piyano Sonatı’na yer verdi. Çakmur, eserleri seslendirmeden önce hikayelerini anlattı.
Konserin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan Can Çakmur’a, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mert Batu tarafından teşekkür plaketi ve plaket verildi.

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