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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürüne özgü sera plastiği çalışmalarında ilk hasat heyecanı

İHA

Ürüne özgü sera plastiği çalışmalarında ilk hasat heyecanı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile bir plastik firması iş birliğinde hayata geçen ürüne özgü sera plastiği projesi kapsamında ilk domates hasadı gerçekleşti.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile bir plastik fabrikası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında fabrika tarafından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi sera alanlarına inşa edilen ve dört farklı bölmeden oluşan bin metrekarelik ARGE seralarında ilk domates hasadı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisindeki ArGe Seralarında gerçekleştirilen hasada, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nefise Yasemin Tezcan, İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi Fatih Sever, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Mehmet Berberoğlu ve proje ekibi katıldı.

“Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğine örnek”
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İmece Plastik arasında imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün önemli safhalarından birine ulaşılarak ilk hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Projenin kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemli örneklerinden olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erkan, “Proje kapsamında şu ana kadar alınan veriler ışığında sera içi ortam mikrokliması, bitki gelişimi ile bitkisel üretimden elde edilen verim üzerinde örtü malzemesinin içerdiği katkı maddeleri ve özellikle film kalınlığının etkisi üzerine çok değerli bilimsel veriler elde ettik” diye konuştu.

“Çiftçimize katma değeri yüksek mamuller geliştiriyoruz”
İmece Plastik Genel Müdürü Ferdi Fatih Sever de ArGe ve ÜrGe faaliyetlerine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Bugün, 28 Eylül’de dikimleri yapılan fidelerden elde edilen ilk domateslerin hasat edilmesine şahitlik etmekten ayrıca mutluluk duymaktayız. Ürüne özgü sera plastiği geliştirmeyi amaçlayan ‘Farklı Katkı Maddeli ve Farklı Film Kalınlıklı Polietilen Sera Örtü Malzemelerinde Toplam Işınım, PAR Geçirgenlikleri, Ortam Mikrokliması ve Bitki Gelişimi’ başlıklı domates yetiştiriciliği projesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve diğer proje çalışanlarının destekleri ile sağlıklı bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Sürecin sonunda ürüne özgü sera plastiği geliştirme konusunda çok değerli bilimsel verilere ulaşmış olacağız. Bu bilgiler ışığında çiftçimize katma değeri yüksek mamuller geliştirme ve ihracatı artırma noktasında büyük bir başarı elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

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