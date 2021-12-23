Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Memur ve emekli ek zam bekliyor”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, asgari ücrete yapılan zammın enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleştirilmesinin emekçinin yüzünü güldürdüğünü aynı şekilde hedeflenen değil, reel enflasyon baz alınarak memurlara da ek zam yapılmasını beklediklerini söyledi. Miran, “Ekonomik fotoğrafı gören, asgari ücreti yükselten hükümet, memuru da görmeli, alım gücünü yükseltmelidir” dedi.



“Ek zam 15 Ocak’a yetişmeli”

Memur zammının 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşmesi beklenirken, Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın beraberinde Bakan Bilgin'le ek zam konusunu görüştüğünü belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede ek zam, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro konuları konuşuldu. Ek zammın 15 Ocak maaşlarına yetişmesi istendi” diye konuştu.



“Reel enflasyon dikkate alınmalı”

Ekonomideki dalgalanmanın, kurda yaşanan hareketliliğin ve TL’nin değer kaybının memur maaşlarını erittiğini belirten Başkan Miran, “Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşti ve emekçilerin yüzünü güldürdü. Asgari ücret zammı memur için avantajdır. Hedeflenen enflasyonun değil, reel enflasyonun dikkate alınması gerektiği düşüncemiz karşılık bulmuştur. Ekonomik fotoğrafı gören, asgari ücreti yükselten hükümet, memuru da görmeli, alım gücünü yükseltmelidir. Enflasyona ezdirmemek, gerçek enflasyonu görmek, enflasyonu gerçekten ezen ek zam vermekle olur. En düşük memur maaşı, fotoğrafı net bir şekilde göstermektedir. Toplu sözleşmede aldığımız karara dayanarak, asgari ücret sonrası bir araya gelip çalışmaya başlamak üzere mutabık olduğumuz konularda gecikilmemeli, ek zam 15 Ocak maaşına yetiştirilmelidir” şeklinde konuştu.

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