Engelli vatandaşlar tiyatro ile buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Manavgat’ta Takıntılar adlı oyununu sahneledi. Oyunu, Engelli Hizmet Aracı ile evlerinden alınan engelli vatandaşlar ve aileleri de izledi.

İlçe ilçe gezerek Antalyalıları tiyatro ile buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Takıntılar isimli oyunu Manavgat’ta sahneledi. Oyunu engelli vatandaşlar da izledi. Engelli bireyler Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Aracı ile evlerinden alınarak tiyatronun sahneleneceği merkeze getirildi.



Laurent Baffie'nin yazdığı, Deniz Hamzaoğlu'nun yönettiği ‘Takıntılar’ ilgiyle izlendi. Engelli vatandaşlar oyunculara çiçek takdim etti. Oyun bitiminde ise engelli vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Aracı ile evlerine bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.