Ukraynalı yolcu, tartıştığı halk otobüsü şoförünü darbetti

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu yolcu H.I, (36) tartıştığı halk otobüsü şoförü Hayrettin Bayır'ı (54) darbederek kaçtı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüphelinin otobüse binerken ve darp olayı sonrası evine yürüyerek gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'da 20 Aralık saat 18.00 sıralarında üniversite hattında çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsüne binen Ukrayna uyruklu H.I., fakülte yoluna gelindiği sırada Mahmutlar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Mahmutlar Mahallesi'nin güzergahı dışında olduğunu belirten şoför Hayrettin Bayır ve H.I. arasında tartışma çıktı. Bayır'ın durdurduğu otobüsten inmeyi reddeden H.I.'nın darbettiği Bayır, ağır yaralandı. Bayır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve kamera incelemelerinin ardından, şüpheli H.I., Mahmutlar Mahallesi´nde bulunan ikametine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'

H.I., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye, şoför Hayrettin Bayır´ın meslektaşları da geldi. Adliye dışında açıklama yapan Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, "101 No´lu fakülte hattında çalışan Hayrettin arkadaşımızı darbeden kişi adliyeye getirildi. Biz şoför esnafı olarak bu kişinin tutuklanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Hastanedeki tedavisi tamamlanıp taburcu olan Hayrettin Bayır da sabah saatlerinde adliyeye geldi. Yürümekte zorlanan Bayır, araç içerisinde gazetecilere açıklama yaptı. Hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Bayır, "Arkamdan vurmuş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah cezasını versin inşallah. Başka bir şey demiyorum" dedi.

Diğer yandan şüphelinin otobüse binerken ve darp olayı sonrası evine yürüyerek gidişi güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

