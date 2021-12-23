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ALKÜ’de ‘Alanya 112’nin Bir Günü’ konferansı Öğrenciler vaka senaryolarını canlandırdı

İHA

ALKÜ’de ‘Alanya 112’nin Bir Günü’ konferansı Öğrenciler vaka senaryolarını canlandırdı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 22 Aralık Paramedik Günü kapsamında ‘Alanya 112’nin Bir Günü’ konferansı düzenlendi. Konferansta izleyenlere paramediklerin bir günü anlatıldı.
İlk ve Acil Yardım Kulübünün organize ettiği etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. ALKÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık’ın hazırladığı programda, 7 acil sağlık hizmeti kapsamında 7 vaka senaryosunun canlandırıldığı etkinlik, İlk ve Acil Yardım Programı 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan ekipler tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler, Alanya özelinde sık karşılaşılan ve bölgelere özgü vakalara müdahale etti. Ayrıca programda, paramediklerin görev esnasında karşılaştıkları zorluklara, şiddete uğrayan sağlık personellerine ve asılsız ihbarlardan dolayı kaybedilen zamanlara dikkat çekildi.

Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar, “ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20172018 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitimöğretime başlamıştır. İlk açılan program İlk ve Acil Yardım Programıydı ve ilk öğrencilerimizi aldığımız günden bugüne her yıl Paramedik Gününü çeşitli etkinlikler ile kutlamaktayız. Bu yıl 5’incisini kutladığımız 22 Aralık Paramedik Günü programımıza hoş geldiniz. Düzenlenen etkinliğin 112 farkındalığı oluşturmak ve paramediklerin bir gününü nasıl geçirdiğine dikkat çekmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Coşar, “Koşullar her ne olursa olsun Acil bir durumda sesimizi ilk duyan yardımımıza ilk gelen ve her gün binlerce hayata dokunan paramediklerimizin ve paramedik adayı öğrencilerimin 22 Aralık Paramedik Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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