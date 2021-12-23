ALKÜ 12. Uluslararası İslami Pazarlama Kongresi’ne ev sahipliği yaptı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde 12. Uluslararası İslami Pazarlama Kongresi, 18 farklı ülkeden 64 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Uluslararası İslami Pazarlama Birliği (IIMA) ortaklığında 12. Uluslararası İslami Pazarlama Kongresi çevrim içi ve yüz yüze yapılan sunumlarla gerçekleştirildi. 18 farklı ülkeden 64 akademisyenin katılımıyla düzenlenen kongrenin ilk etabı çevrim içi düzenlendi. Çevrim içi sunumların ardından 8 farklı ülkeden 25 akademisyenin katılımı ile yüz yüze sunumlar Alanya’da bir otelde yapıldı.

12. İslami Pazarlama Kongresi için Ürdün’den ALKÜ’ye gelen Ürdün Devlet Üniversitesi ve Zarqa Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinin dekanlarından ve akademik personellerinden oluşan heyet, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile de bir araya geldi. ALKÜ Senato Toplantı Salonunda yapılan görüşmede, Zarqa Üniversitesinden Dr. Anas Khalailah ve Ürdün Üniversitesinden Profesör Mohammad Alkhatib okulları adına plaket takdim etti. Toplantıda üniversiteler arasında ikili iş birliği imkanlarının yanı sıra özellikle tıp ve İslami bankacılık alanında iş birliği imkanları değerlendirildi.

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