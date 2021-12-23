Yol ortasında kalan direk mahallelinin kabusu oldu Yolun ortasında kör noktada kalan direk trafik kazalarına davetiye çıkarıyor Direğin yanında bir de trafonun yol ortasında kaldığı bölgede mahalleli yardım istedi

Antalya’da yol ortasında kalan direk kazaya davetiye çıkarıyor. Mahallelinin kabusları olan direğin kaldırılmasını istedi.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerindeki bir sokağa dönen yolun ortasındaki direk kaldırılmadan çevresine asfalt döküldü. Üzerinde enerji nakil kablolarının da bulunduğu direk yolun ortasında kalınca kazaya davetiye çıkarmaya başladı. Yolun kenarındaki işletmelere alışveriş için duran, mal indiren sürücüler geri manevra yaparken bir çok kez direğe vurdu. Bölge sakinlerini tedirgin eden direk, sürücüleri de hem caddeden sokağa giriş hem de geri manevra yaparken tehlikeye düşürüyor. Mahalleli daha büyük bir kaza yaşanmadan direğin kaldırılmasını istedi. Yolun devamında ortada birde küçük trafonun olduğu görüldü.



"Bir günde 3 kaza oldu"

Yol açılıp asfaltlamada yapılınca direğin ortada kaldığını ifade eden Sedat Yıldırım, “Buraya duran geri geri gelirken kör noktaya denk geldiği için çarpıyorlar. Bir günde 3 aracın direğe çarptığını biliyorum. Bu direğin kaldırılması gerekir. Ana yoldan dönerken de tehlikeli, acilen bu direğin değiştirilmesi lazım” dedi.



"Çarpmayan kalmadı"

Mahalle esnafı Ergin Yaşa, mal bırakan toptancılardan direğe çarpmayan kalmadığını ifade ederek, “Buraya çarpmayan kalmadı. Bu direğin bu şekilde kalması normal mi? Dün bir kaza daha yaşandı. Buraya sürekli geri geri çarpıyorlar. Direğin daha düzgün bir yere kaldırılmalı. Büyük sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Kartal Şahin ise yaklaşık 6 aydır direğin yolun ortasında olduğunu ve sık sık kazaların yaşandığını belirtti.

Neredeyse kazasız bir gün geçmediğini dile getiren Şahin, “Dönüş yapan ya da alışverişe yapan her sürücü buraya bir vuruyor. Önemli bir kaza olmazsa bu direk kalkmayacak sanırım. Şikayetler yapıldı ama sadece direğin çevresi boyandı. Biz bıktık, yetkililer gereğini yapsın. Biraz Karadeniz gibi oldu. Sürücü dönerken, gelirken çarpıyor. Kaçarı yok. Yol işlek bir yer” diye konuştu.

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