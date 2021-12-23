Portatif elbise dolaplarına uyuşturucu üretim sistemi kurmuşlar



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da jandarmanın düzenlediği 2 operasyonda 21 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler K.Ş. (49) ve H.A.Ş.'nin (44) evlerindeki aramada, portatif elbise dolaplarının uyuşturucu madde laboratuvarına dönüştürdüğü ortaya çıktı.

Manavgat ilçesi Side ve Sarılar mahallelerinde, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarıyla jandarma çalışma başlattı. Ekipler, K.Ş. ve H.A.Ş. adlı şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramada 21 kilo 500 gram skunk, 120 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 15 mermi, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira, 2 bin 300 euro ve 158 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin bir odadaki fermuarlı portatif elbise dolaplarını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandıkları, dolapların içine havalandırma ve ışık düzenekleri kurdukları belirlendi. Uyuşturucu madde üretimi için oluşturdukları sistem için 217 bin lira harcadığı da belirtilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 'izne tabi bitkileri yasa dışı ekim' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-12-23 14:58:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.