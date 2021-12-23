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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANTGİAD gençleri ve çocukları sanat ile buluşturacak

İHA

ANTGİAD gençleri ve çocukları sanat ile buluşturacak

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) ve Antre Sahne Sanat işbirliği protokolüne imza attı. ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert ile Antre Sahne Sanat Kurucusu Çağdaş Çobanoğlu arasında imzalanan protokol ile gençlerin ve çocukların sanata teşvik edilmesi amaçlanıyor. İmza töreninde ANTGİAD Genel Sekreteri Serkan Sarıdaş, Antre Sahne Sanat Yönetmeni Ayşe Sinem Korola ve Antre Sahne Sanat oyuncusu Güneş Özbay ’da hazır bulundu.

“Hem tiyatro izleyecekler hem de sahne alacaklar”
ANTGİAD olarak sanata her zaman çok büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, imzaladıkları protokol ile hem gençleri hem de çocukları sanata özendirmek istediklerini ifade etti. Protokol kapsamında gençlerin ve çocukların sanat dalları hakkında bilgilendirilmelerini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını sağlamak istediklerini dile getiren Sert, “Çocuklarımızın sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak, sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla ilk olarak tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. Hem tiyatro izlemeleri hem de tiyatro içerisinde yer almalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

“Sanat olmadan, spor olmadan, sosyal hayat olmadan ekonomi de olmaz”
İş insanları örgütü olarak yalnızca ekonomi değil hayatın her alanında faaliyetlerini sürdürdüklerini de dile getiren Başkan Osman Sert, “Sanat olmadan, spor olmadan, sosyal hayat olmadan ekonominin de olmayacağını biliyoruz. Daha önce spor kulübümüzü faaliyete geçirdik. Gençlerin bir arada olabileceği bir kütüphaneyi açtık. Şimdi de gençlerin ve çocukların sanata olan yaklaşımlarını değiştirmek, ilgilerini artırmak için bu protokolü imzalıyoruz. Umuyoruz bu protokol ile kültür ve sanata duyarlı bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmuş olacağız” diye konuştu.
Tiyatronun hayatımıza ayna tutan en önemli sanat dallarından biri olduğunu da ifade eden Sert, “Hele ki oyunlarda verilen dersi alabiliyorsak, işte o zaman tiyatro amacına ulaşır. Bunu korumak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu konuda çalışmalarımız da artarak sürecektir” dedi.

“Umarım çalışmamız örnek olur”
Protokolün imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Antre Sahne Sanat kurucusu Çağdaş Çobanoğlu, ANTGİAD’ın yaptığı çalışmanın çok önemli ve takdire değer olduğunu ifade etti. ANTGİAD’ın genç ve çocukların tiyatro sevgisine ve sanata olan yaklaşımlarına önemli bir katkı koyacağını dile getiren Çobanoğlu, “Bu proje ile birçok genç ve çocuğa ulaşmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki günlerde özel programlar düzenleyeceğiz. Umarım bu çalışmamız farklı kurumlara da örnek olacaktır” şeklinde konuştu.

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