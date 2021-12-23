Tarihi ‘Kargıhan’ için inceleme komitesi kuruldu

Manavgat Belediyesi, Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi’nde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve yıkılmadan günümüze kadar kalan tek Selçuklu Hanı olmasıyla bilinen tarihi Kargıhan’da incelemeler yapmak amacıyla ‘Kargıhan Bilim Komitesi’ kurdu.

İnceleme çalışmaları heyetinde Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz, Mimar Bülent Baykal, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden İbrahim Bakır, Soas Londra Üniversitesi İslam Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Scoth Redferd ile, ilgili teknik personel ve çok sayıda arkeolog yer alıyor. Gün boyunca inceleme çalışmaları gerçekleştiren Bilim Komitesi Üyeleri, restorasyon çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Komite üyeleri, tarihi Kargıhan’da incelemeler gerçekleştirdikten sonra, Manavgat Belediyesi öncülüğünde restorasyon çalışmalarına bir an önce başlayarak bölgeye ve turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.



“Kültür mirasına sahip çıkacağız”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen açıklama yapan başkan yardımcısı Hakime Yılmaz, “ Tarihi Kargıhan’ı yeniden turizm ve bölgemizle buluşturmak amacıyla konusunda uzman kişilerden oluşan yetkili arkadaşlarımızla müşterek çalışma gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’in büyük emeği ve katkısı sayesinde restorasyon çalışmalarımızı tamamlayarak kültür mirasına sahip çıkmış olacağız. Bilim komitemizle birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.