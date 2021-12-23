Manavgat, yeni yıl öncesi ışıl ışıl

Manavgat Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesinde kent genelini tasarruflu led ampullerden oluşan süslemeler ile donatarak vatandaşlar için özel fotoğraf çekim alanları oluşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi olan Cumhuriyet Meydanı, Antalya, İbrahim Sözen, Fevzi Paşa, Atatürk, Hisar, Mitat Paşa, Gülveren, Güllük Caddeleri, Demokrasi Bulvarı ile Irmak kenarlarının kesişim noktaları olan 4505,4509,4511 ve 4517 numaralı sokak ile Antik Side Limanı’nı 2022 yılı için rengarenk süsledi. Süsleme çalışmalarında, vatandaşlar için öz çekim alanı oluşturan Manavgat Belediyesi, kardan adam, hediye paketi ve yılbaşı ağacını tema olarak kullandı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı ana caddelerdeki süslemeler vatandaşların ilgi odağı oldu.



“Yeni yıla umut dolu girelim”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yapılan ışıklandırma çalışmalarının kent halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “Her sene yılsonunda yaptığımız ışıltılı kent süslemelerimizi bu yıl da yaparak bu görsel şöleni halkımızla buluşturmak istedik. Vatandaşlarımızın, Manavgat’ımızın güzelliği eşliğinde ışıl ışıl bir şekilde anı ölümsüzleştirmesini ve yeni yıla umut dolu bir şekilde girmesini arzuluyoruz. Bu vesile ile başta hemşerilerimiz olmak üzere 2022 yılının tüm insanlara sağlık, umut ve güzel günler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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