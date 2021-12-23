971 polisten yılbaşı öncesi Antalya’da ‘Huzur’ uygulaması

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Polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 971 personelin katılımı ile il genelinde “Huzur Akdeniz Uygulaması’ gerçekleştirdi. Bin 760 kişinin sorgulandığı uygulamada 2 şahsa adli işlem yapılırken 189 işletmede denetlendi.

Antalya Emniyeti, il genelinde yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmelerini sağlamak amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü ‘Huzur Akdeniz Uygulaması 2021/4’ gerçekleştirildi. Toplam 971 personelin katıldığı uygulamada; 189 iş yeri denetlendi. Denetlemelerde, 23 işletmeye eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Bin 760 kişinin sorgulandığı denetimde arandığı tespit edilen 1 kişi ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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