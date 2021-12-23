Kazada hayatını kaybeden eşine son kez sarıldı, yakarışları yürek burktu Kapalı kasa kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti Eşinin cenazesine sarılan Selim Eser: "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım, Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım, yalvarırım, ne olursunuz"

Antalya’da geri manevra yapan sürücünün aracının altında kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" diye gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 14.15 sırasında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337 Sokak üzerindeki DoğSel Sitesi içinde meydana geldi. 38 yaşındaki V.G., site içerisindeki markete 15 NU 867 plakalı kapalı kasa kamyonet ile ürün bıraktı. V.G., iddiaya göre, başka bir çıkış olmadığı için giriş yaptığı noktaya doğru geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 68 yaşındaki Dürdane Eser, aracın altında kaldı. Aracın altında birinin kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında birkaç metre sürüklenen yaşlı kadını aracın altından itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Eser’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü V.G. ise ekip aracıyla olay yerinden polis merkezine götürüldü. Acı haberi alan Dürdane Eserin eşi Selim Eser ve çocukları fenalık geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aile fertleri, yakınları tarafından sakinleştirildi. İşteyken acı haberle olay yerine gelen Selim Eser’i ise sakinleştirmek kolay olmadı. Selim Eser, eşinin cenazesine sarılarak gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü görmek isteyen Selim Eser, "Hayır bakacağım. Kim vurdu, kim vurdu, vuran adam nerede? Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah’ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım ne olursunuz” diyerek feryat etti.

Dürdane Eser’in kızları ise ‘anne, anne’ diyerek gözyaşları döktü. Eşinin yüzünü son kez görmek isteyen Selim Eser’i polis ekipleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Apartman pencerelerinden video çekenlere ise Eser’in yakınları tepki gösterdi. Olay yerinde Dürdane Eser'den geriye, terliği ve çantası kaldı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eser’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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