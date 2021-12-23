Kalp krizi geçirip kamyonetiyle otomobile çarpan sürücü öldü



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde kalp krizi geçirip kamyonetiyle otomobile çarpan sürücü Durmuş Kürşad Baysal (55) yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde Serik- Antalya D400 karayolunda meydana geldi. Durmuş Kürşad Baysal, yönetimindeki 07 YC 719 plakalı kamyonetle Serik´ten Antalya istikametine seyir halindeyken kalp krizi geçirince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağındaki bankete çarpan kamyonet, aynı istikamette giden Murat Tanrıverdi yönetimindeki 01 FF 823 plakalı otomobile, ardından refüje çarparak durdu. Kazada sürücü Baysal ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Baysal´ı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Baysal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Baysal´ın, kalp krizi geçirerek bilincini kaybettiği kaydedildi. Baysal´ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Tanrıverdi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-12-23 19:48:46



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