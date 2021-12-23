Alanya Emniyeti’nden anlamlı proje: ‘Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırak’

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa uyguladığı “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırak” projesinin tanıtım programı Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım programına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ve Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal’ın yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi. Program saygı duruşu ile başlarken ardından ardından istiklal marşı okundu.



Patat:" Haydi Mobil Uygulamasını kullanın"

Programın açılış konuşmasını Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat yaptı. Patat, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde doğduğunu ve bu günün kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirtti. Patat, konuşmasının devamında, “Biz insanlar doğar, yaşar ve ölürüz. Dünyada yaşamımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için hayatımızın her alanında doğaya, hayvanlara ve sağlıklı sürdürebilir bir dünyaya muhtacız. Dünyayı gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmamız gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Emniyet Teşkilatımızda Çevre, Doğa Ve Hayvanları Koruma Polislik Birim Amirliği kuruldu. Yeni kurulan birimimiz, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenmesi muhtemel olayların önüne geçmek, varsa işlenen suçların faillerine gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla kurulmuştur. İlçemizde asayiş büro bünyesinde büromuzun kuruluşu gerçekleştirildi. Hayvanlara karşı işlenen suçların faillerine gerekli yaptırımları en kısa zamanda uygulanması ve işlenmesi muhtemel suçların önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılmış olan HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli bir mobil uygulama var. Bu mobil uygulama, bir ihbar uygulamasıdır. Bu uygulamayı vatandaşlarımızın kullanmasını tavsiye ediyorum” dedi.



Şahin:" Yeni nesillere örnek olmalıyız"

Bu projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, “ Bu projemiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için başta doğayı, hayvanları korumak ve geliştirmek gibi temeller üzerine oturduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizlerin de elimizi taşın altına koyarak yeni nesillere örnek teşkil etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



Yücel: " Sahipsiz sokak hayvanı kalmayacak"

Başkan Yücel, tüm sokak hayvanlarının sağlığından sorumlu olduklarını belirterek ekolojik sistemin dengesini korumaya devam edeceklerini söyledi. Yücel, “Doğanın tüm sorumlusu insanoğlu, bizleriz. Biz kaza ve kadere inanan insanlarız ama afetlerin önünü açanlarda, doğayı hot kullanarak bizler yapıyoruz. Biz yerel yöneticiler elimizden gelen hukuk kuralları içerisinde hem bilinçlendirmek hemde onları korumak, yaşatmak ve tabiatın, ekolojik sistemin dengesini korumak adına tüm kurumlarla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sokakta hiçbir şekilde sahipsiz hayvan bırakmayarak onların tüm sağlıklarından sorumlu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Ürkmezer:" Amacımız gelecek nesillere güzel bir doğa ve çevre bırakmak"

Alanya Kaymakamı Ürkmezer Alanya’da yaşayan ve gelecek zamanda yaşayacak olan kişilere güzel bir doğa ve çevre bırakmayı amaç edindiklerini söyledi. Ürkmezer, “Biz okullarımızda başta olmak üzere tüm kurumlarımızda sıfır atığa yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sıfır atık veya kentin temiz bırakılması konusunda, doğanın korunmasında, bize daha yeşil bir dünya, daha yeşil bir Alanya bırakmak olsun, bu alanlarda vatandaşın desteği olmazsa hiçbir şey olmaz. Doğanın bugüne kadar korunmasında bizim yapacağımız öncü olacak olan faaliyetlerin bugüne kadar yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hayvanları korunmasından, gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanmasına kadar destek olacağız. Amacımız burada yaşayan, gelecekte buraya gelecek olan herkese güzel bir doğa, güzel bir çevre bırakmaktır” diye konşuştu.

Program sorucevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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