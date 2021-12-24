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Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor 

DHA

Sahte içkide ölümü, metil alkol oranı tetikliyor 


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, son günlerde yurt genelinde ölümlere neden olan sahte içkiye karşı vatandaşları uyardı. Sahte içkide ölümü, metil alkol oranının tetiklediğini belirten Manavoğlu, "Merdiven altında üretilen, orijinal olmayan, el yapımı üretilen içkilerde metil alkol oranı yasal limitlerin üzerinde oluyor. Kontrol mekanizması yok. Para kazanmaya odaklı bu işlemde metil alkol önce görme kaybına, aşırı tüketiminde ise ölüme kadar götürebiliyor" dedi.
Birçok ilde son günlerde sahte içki zehirlenmesinden 70´ten fazla kişi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinden düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınıp, haklarında adli işlem yapıldı, baskınlarda yüklü miktarda da metil alkol ve sahte içki ele geçirildi.
'Merdiven altı' tabir edilen yerlerde kontrolden uzak üretilen sahte içkilerde metil alkolün belirlenen yasal sınırın üzerinde olduğu belirtildi. Üretilen bu içkilerin kullanılması ile ilk etapta görme kaybı, fazla tüketiminde ise ölümle sonuçlanabildiği ifade edildi.
KONTROL ŞART
Uzmanlar, yılbaşı öncesi satışı artan içkilerde özellikle ambalaj kısmı ile TAPDK ruhsatının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. İçkinin sahte olup olmadığı, bandrol üzerindeki karekod ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) Bandrollü Ürün İzleme Sistemi'nden kontrol edilebiliyor. Karekodun okutulmasının ardından aynı barkod üzerindeki TAPDK yazısının karşıdan bakınca 'mor', yandan bakınca 'yeşil' gözükmesi gerektiği uyarısı veriliyor.
Kaçak üretilen içkilerde kontrol mekanizmasının olmadığını belirten Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Yılbaşının yaklaşmasıyla alkol tüketimi hem eğlence mekanlarında hem evlerde ister istemez artıyor. Ancak son zamanlarda taklit, tağşiş, kaçak, sahte alkolden onlarca kişinin hayatını kaybettiğini gördük. Merdiven altında üretilen, orijinal olmayan, el yapımı üretilen içkilerde metil alkol oranı yasal limitlerin üzerinde oluyor. Çünkü burada kontrol mekanizması yok. Tamamen para kazanmaya odaklı yapılan bu işlemde metil alkol öncelikle insanlarda görme kaybı, aşırı tüketiminde ise ölüme kadar götürebiliyor" dedi.
DEĞERİNİN ALTINDA SATILAN ÜRÜNE DİKKAT
Tüketicileri bilinçli olmaları gerektiğine dair uyaran Manavoğlu, "Ambalajında açık, TAPDK ruhsatı ile ilgili sıkıntı ve renginde sıkıntı varsa kullanılmamalı. Eğer dışarıda tüketiliyorsa mutlaka şişenin önünüzde açılmasını isteyin. En doğru yöntemi yapılacak analizlerle içerisindeki metil alkolün yüzdesel olarak hesaplanması. GİB'in uygulamasıyla barkod üzerindeki karekodu okutarak ürünün sahte mi gerçek mi olduğu anlaşılabiliyor. Dışarıda 300 lira olan bir içkiyi size '100 liraya satıyoruz' diyorlarsa, zaten kafamızda bir soru işareti oluşması gerekiyor. Değerinin çok altında satılan bir üründe kesinlikle eksiklik vardır" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmaları düzenli olarak açıkladığını aktaran Manavoğlu, "Ancak son 15 ayda bu konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Bakanlığın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklaması da kamuoyunun yararına olacaktır. İnsanlar bu markaları görünce belki farklı ürünlere yönelecektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-12-24 10:12:58

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