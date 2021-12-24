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Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu

DHA

Ayşin'in dünya şampiyonluğu gururu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) -ANTALYA'da, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen Ayşin Özkılıç (19), 6 yıl önce başladığı muaythaide Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. 2019 yılında dünya ikincisi olan Ayşin, geçen haftalarda Tayland'da yapılan Dünya U23 Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Antalya'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, tekvando antrenörü babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri elde eden Ayşin, 6 yıl önce Tayland dövüş sporu muaythaiye ilgi duydu. Muaythaide ilk yılında 'yıldızlar' kategorinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde eden Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. 4 kez Türkiye Şampiyonu, 3 kez Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonu ve dünya ikinciliği elde eden Ayşin, 5-11 Aralık'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu. U23 bayanlarda 51 kiloda tüm sporcuları nakavt eden Ayşin, altın madalya kazandı.
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE İLK DEFA MAÇA ÇIKTI
Ayşin Özkılıç, 2018 yılında gençler kategorisinde dünya şampiyonluğuna katılıp derece elde edemediği için hırs yaptığını anlattı. Ayşin Özkılıç, "2019 yılında dünya ikincisi oldum. 2019'da Belarus'ta yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Dünya ikinciliğiyle yetinmedim. Bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Büyükler U23 Dünya Şampiyonası'nda 51 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bangkok'ta Dünya Şampiyonası'nda dövüştüm. Benim için çok büyük bir tecrübeydi. İlk defa büyükler kategorisinde maça çıktım ve bunu da altın madalyayla taçlandırdım. Önümüzdeki sene yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında da güzel dereceler elde etmeyi düşünüyorum" dedi.
'BANA BENDEN DAHA FAZLA İNANDILAR'
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Ayşin Özkılıç, "Bu gururu altın madalyayla taçlandırmak çok çok farklı bir duygu. Büyükler kategorisinde ilk defa yarışmama rağmen bu başarıyı elde etmek benim için gurur verici. Ailem ve antrenörüme destekleri için çok teşekkür ederim. Ben kendime inanmıyorken onlar bana benden daha fazla inandı ve dünya şampiyonu oldum" diye konuştu.
HEM ÜLKENİN HEM ANTALYA'NIN GURURU
Ayşin Özkılıç'ın Antrenörü Yasin Urlu ise, "Bangkok'ta yapılan Büyükler, Kadınlar ve Erkekler, U23 Dünya Şampiyonası'nda 98 ülkeden 1500'e yakın sporcuyla gerçekleşen şampiyonada Türkiye'yi 38 sporcu ve 50'ye yakın teknik kadroyla beraber temsil ettik. Antalya'yı tek başına temsil eden Ayşin, U23 Bayanlarda 51 kiloda dünya şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Hem de ilimizi güzel bir şekilde temsil edip sevince boğdu" dedi.
TÜRKİYE, TAYLAND'I KENDİ SPORUNDA NAKAVT ETTİ
Koronavirüs nedeniyle dünya şampiyonalarının 2 sene boyunca ertelendiğini hatırlatan Yasin Urlu, Tayland'daki şampiyona atmosferinin mükemmel olduğunu anlattı. Birçok sporcunun bu anı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Yasin Urlu, "Bütün ülkeler kıyasıya bayrak yarışına girmişti. Ama biz hem U23'te hem de büyükler kategorisinde kadın erkek genel elit klasta 98 ülke arasından dünya 2'ncisi olduk. Tayland'a yakın bazı ülkeler de gençleri getirdi. Avrupa'dan hiçbir genç gitmediğinden dolayı genel klasmanda da dünya üçüncüsü olduk. 98 ülke arasında ilk 3'te olmak büyük bir başarı. Tarihi bir başarı elde ettik. 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz toplamda 21 madalyayla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Aynı anda 3 ringde kendi ülkeleri Tayland'ı geride bıraktık. Kendi kültürlerinin sporu olan Tayland tam takım katıldığı halde Türkiye Tayland'ı geride bıraktı. Kendi kültürlerini nakavt ettik" diye konuştu.
'BU NE İLK NE DE SON OLACAK'
Ayşin Özkılıç'ın başarıları hakkında bilgi veren Yasin Urlu, Ayşin'in disiplinli şekilde yoğun bir programda çalıştığını söyledi. Yasin Urlu, "Ayşin'e yaklaşık 4 aydan beri güzel bir program hazırladım. Dışarıda ve içeride programlarımız devam etti. Antalya'nın iklimi ekvatoral bir iklim olduğundan dolayı Tayland'a en yakın iklim türüydü. Biz bunu en iyi şekilde değerlendirdik. İklimin sporcunun üzerinde etkisi olduğundan dolayı Ayşin moral ve motivenin dışında, bedensel ve fiziki kabiliyetini artırdı. Altın madalya alacağına inancımız tamdı. Ona göre hazırladık. Ne mutlu ki bizi yanıltmadı ve en iyi şekilde ülkeyi temsil edip altın madalyayı aldı. Hocası olarak ona inanıyordum. Ona söz vermiştim, sözümde durdum. Bu ne ilk ne de son olacak. İnşallah seneye 2022'de de Ayşin'i yine dünya şampiyonu olarak göreceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ayşin Özkılıç'ın katıldığı müsabakalardan
Özkılıç'ın elini hakemin kazandığı için kaldırması
Ayşin Özkılıç'ın antreman yaparken
RÖP1: Ayşin ile röportaj
RÖP2: Yasin Urlu ile röportajDHA-Spor Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-12-24 11:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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