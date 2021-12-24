Antalya DOB’da ‘Yeni Yıl Konseri’

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2022 yılına ‘Yeni Yıl Konseri’ ile merhaba diyecek.
Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konser, 29 Aralık Çarşamba saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Biletleri kısa sürede tükenen konserde orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırdı. Soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Burcu B. Kuru ve Heyecan G. Ceylan Yakan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna’nın solist olarak sahne alacağı konserde Antalya DOB bale sanatçıları, koreografi düzenlemeleri Armağan Davran, Kürşat Kılıç ve Özlem Tekinay tarafından yapılan danslarla izleyicilerce buluşacak. Yeni Yıl Konseri 4 Ocak Salı akşamı saat: 20.00’de tekrar sanatseverler ile buluşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.