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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oltacılar balon balığı için yarışacak

İHA

Oltacılar balon balığı için yarışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz’deki istilacı türler arasında yer alan balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Plajı Olbia Meydanı’nda Balon Balığı Yakalama Yarışması düzenliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Akdeniz’deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Balon Balığı Yakalama Yarışması düzenliyor. 26 Aralık Pazar saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak yarışmaya katılım için büyükşehir belediyesinin internet adresinde başvuru yapılması gerekiyor.

“Hem tekne ile hem kıyıdan”
Yarışmacılar hem tekne üzerinden, hem de kıyıda oltayla balon balığı avlamaya çalışacaklar. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve Ekdağ balık restoranında 2 kişilik yemek hediye edilecek.

“Zehiri ölümcül”
Üzerinde herhangi bir av baskısının olmaması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle, yerel popülasyonlara, balıkçıların av malzemelerine yani hem ekosisteme hem de balıkçılığa büyük zarar veren balon balıkları, Doğu Akdeniz’den Adriyatik kıyılarına kadar geniş yayılış gösteriyor. Bünyelerinde Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehiri olmadığı için ölümcül olabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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