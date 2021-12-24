Muratpaşa Kapalı Pazar Yeri açılıyor

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Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşilbahçe Mahallesi’nde haftanın 7 günü açık olacak kapalı pazar yeri, Cumartesi, saat 11.00’de düzenlenecek törenle açılacak.

Muratpaşa Belediyesi, yapımı tamamlanan Muratpaşa Kapalı Pazar Yeri’ni cumartesi günü düzenlenecek törenle açıyor. 1480 Sokak üzerinde bulunan pazar yerinin açılış töreni saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde her Cumartesi pazar kurulacak. Pazarda 301 pazarcı esnafı ve üretici yer alacak. Ayrıca, kapalı pazar yerinde bulunan 8 ünitede de hafta boyunca açık olacak.

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