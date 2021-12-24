Demir ustası eşini soba demiriyle öldürmüş Tartıştığı eşini soba demiri ile başına vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya’da tartıştığı eşini soba demiriyle başına vurarak öldüren demir ustası adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı ve sobanın demir çubuğuyla başına vurduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 01.30 sıralarında Kepez ilçesi 1924. Sokak'ta bir apartman girişinde meydana geldi. Demircilik ile uğraşan Emrah A. (33), 2 çocuk annesi eşi Rukiye A. (31) ile iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, daire dışına taştı. Emrah A, soba demiri ile arkasından gittiği eşinin başına defalarca vurdu. Emrah A, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Binaya gelen sağlık ekipleri Rukiye A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerine teslim olurken, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Rukiye A’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Rukiye A’nın otopsi işlemleri tamamlanırken, yakınlarının morga gelmesi bekleniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifade işlemleri tamamlanan Emrah A. ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olayın meydana geldiği bina ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.

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