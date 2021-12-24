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Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi Otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu, yapılan incelemede evde içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

İHA

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi Otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu, yapılan incelemede evde içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu. Evde yapılan inceleme ve komşuların verdiği bilgiler, ölümün el yapımı içkiden kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Manavgat’ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin teknik müdürü olan Ahmet Gençler, Sarılar Mahallesi 3054. Sokak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gençler'en yakınlarının 34 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve telefonlarına cevap vermediğini belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna başvurması üzerine jandarma harekete geçti. Ahmet Gençler’in yalnız yaşadığı daireye gelen jandarma ekipleri, zile basıp kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla etrafa içki kokusu yayılırken, talihsiz adam yerde hareketsiz yatarken bulundu. Gençler’in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde el yapımı içki ve alkol ele geçirildi
Komşuları Gençler’in evinde yaptığı içkiyi içtiğini iddia ederken, şahsın evinde el yapımı içki, içki yapımında kullanılan alkol bidonları ve aroma ele geçirildi. Komşularının verdiği bilgi ve ele geçirilen malzemeler nedeniyle Ahmet Gençler’in el yapımı içkiden ölmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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