'Ben ne yaptım, hayatım bitti' diyerek gözyaşı döken sürücü adliyede



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalıp yaşamını yitiren Dürdane Eser'in (68) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Yakınlarının desteği ile ayakta duran eşi Selim Eser, gözyaşı döktü. Kaza sonrası, "Ben ne yaptım, hayatım bitti" diyerek gözyaşı döken sürücü de adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi, Düdenbaşı Mahallesi, 2340'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Dürdane Eser'e çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ile mahalleli aracın altından Eser'i çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eser'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ne yaptım, hayatım bitti. Nasıl yaptım bunu?" diyerek gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dürdane Eser'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Eser'in cenazesinin alındığı sırada gözyaşı döken eşi Selim Eser, yakınlarının yardımı ile ayakta durdu. Eser'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-24 13:50:25



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