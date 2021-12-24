Alanya’da caretta ceratta temalı park

Alanya Belediyesi, projesi tamamlanan Caretta Caretta Temalı Park için inşaat çalışmalarına başladı.

Avsallar Mahallesi 171 ada yanındaki 922 metrekarelik yeşil alana caretta carettaların neslinin devamlılığının önemine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Caretta Caretta Temalı Park Projesi hazırlandı. Alan içerisinde; engelsiz yürüme yolu, çocuk oyun alanı, dış mekan spor aletleri, masa tenisi, oturma alanları dinlenme ve yürüme etkinlikleri yapılabilecek.



“Parkımızı kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yeni yapılan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nesli tükenmekte olan caretta carettalara dikkat çekmek amacıyla tasarladığımız ve yapım çalışmaları devam eden parkımızda özellikle Akdeniz Bölgesi’nde üremesini tamamlayan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan caretta carettalara dikkat çekmek istedik. Projesini tamamlayarak inşaatına başladığımız proje en kısa süre içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacak” dedi.

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