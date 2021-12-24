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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ Alanya’da başladı

İHA

‘Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ Alanya’da başladı

Alanya Kent Konseyi tarafından yürütülen, Alanya Belediyesi’nin iştirakçi olduğu ‘Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ eğitimleri Alanya’da başladı.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, CEID İzler Hibe Programı tarafından desteklenen ‘Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ eğitimleri Alanya’da başladı. 'Yerel/STK'lar İçin Kentsel Haklar ve Hizmetler Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konulu eğitim, Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi’nde yapıldı. Eğitime Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Mustafa Kınık, STK’ların temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Alanya Kent Konseyi’nin yürütücüsü olduğu ‘Güvenli Kentler İçin Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’, kentsel haklar ve hizmetlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir biçimde planlamasına ve izlenmesine katkı sağlayacak. Proje, Alanya’nın da dahil olduğu 7 ilde uygulanacak. Alanya Belediyesi’nin de iştirakçi olduğu ve organizasyona destek verdiği çalışma kapsamında düzenlenen eğitimlere, Alanya’da kadının güçlenmesi alanında çalışan sivil toplum, meslek odası ve belediye temsilcileri katılım gösterdi.

Projede yer alan tek ilçe Alanya
Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan proje ile ilgili yaptığı konuşmada, “Kent konseyleri katılımcılık ilkesinin kentlerde uygulanmasını sağlayan en önemli kuruluşların başında geliyor. Kadınlar, gençler, engelliler ve dezavantajlı grupların yönetime katılımlarının sağlanması için bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği bizim için oldukça önemli. Toplumdaki sosyal yapının yerel yönetimlerde de etki edebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje 7 ilde gerçekleşiyor. Antalya’da ilçe olarak biz varız, bu da çok önemli ve kıymetli. Tek ilçe olarak biz varız. Bu da aktif olduğumuzun, Alanya’nın ayrıcalıklı olduğunun ve bizim verdiğimiz emeğin göstergesidir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Her kesime hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”
Alanya Belediye Başkanı Yardımcısı Nazmi Yüksel ise, “Alanya Belediyesi olarak toplumun her kesimine hizmet ediyoruz. Onlarla bir arada olmak, toplumun her kesimine hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Konuşmasının ardından Yüksel, katılımcılara Alanya Belediyesi’nin hazırladığı hediyeleri takdim etti. 3 gün boyunca devam edecek olan eğitim 26 Aralık Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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