Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3)

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TUTUKLANDI

Antalya'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Rukiye Akgül'ü apartman girişinde demir çubukla vurup, öldüren Emrah Akgül, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-12-24 18:56:14



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