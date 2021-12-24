'Ben ne yaptım, hayatım bitti' diyerek gözyaşı döken sürücü adliyede (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalıp yaşamını yitiren Dürdane Eser'in ölümüne neden olan sürücü Volkan Gökçen, adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-12-24 19:12:45



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