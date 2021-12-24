'Ben ne yaptım, hayatım bitti' diyerek gözyaşı döken sürücü adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalıp yaşamını yitiren Dürdane Eser'in ölümüne neden olan sürücü Volkan Gökçen, adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-12-24 19:12:45
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