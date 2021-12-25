Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ileri tedavi amaçlı olarak Antalya'da 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: "Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil"

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Küçük kız dün gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, kızın tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ilk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılan Asiye'nin ileri tedavi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Hayati tehlikesi süren kız çocuğunun tedavisine Sağlık Bakanlığı el attı. Sağlık Bakan’ı Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan üstlenmesini istedi. Koca’nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hazırlık yapıldı.



Hava ambulansıyla getirildi

Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen minik Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, hastanın sabah saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirterek, "Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu ortaiyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen 12 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Sağlık Bakanımız tarafından da yakınen takip edilmektedir. Süreç hakkında siz değerli basın mensuplarına açıklama yapılacaktır" dedi.

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