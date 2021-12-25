Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Z.G. isimli şahısın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alınması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 140 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve 1 gram metafamtamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli Z.G., uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.

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