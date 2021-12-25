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AÜ Başhekimi Çete: "Asiye şu an uyanık, annesi ağızdan besliyor" Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete: "Hastamız şu an uyanık, yoğun bakımda ve annesi besleme yapıyordu" "İlk değerlendirmesi bugün ve yarın bitecek, daha sonra hafta başında doku nakli ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz" "Kafa ve yüz bölgelerinde yaralanmalar var"

İHA

AÜ Başhekimi Çete: "Asiye şu an uyanık, annesi ağızdan besliyor" Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete: "Hastamız şu an uyanık, yoğun bakımda ve annesi besleme yapıyordu" "İlk değerlendirmesi bugün ve yarın bitecek, daha sonra hafta başında doku nakli ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz" "Kafa ve yüz bölgelerinde yaralanmalar var"

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde devam ediyor. Küçük Asiye'yi serviste ziyaret eden AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, "Asiye şu an uyanık, annesi ağızdan besleme yapıyor. Hafta başında en geç doku nakli ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz" dedi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya'ya sevkine karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Asiye Ateş’in genel durumunun iyi orta olduğu belirtildi.

"Annesi besleme yapıyordu"
Öğle saatlerinde ise AÜ Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete, küçük Asiye’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Asiye’nin durumu hakkında bilgiler veren Çete, “Asiye dün gece saat 03.00 sıralarında ambulans uçakla Antalya’ya geldi. Geldiğinde genel durumu orta iyi düzeydeydi, hastamızı yoğun bakım ünitesine aldık. Şu an uyanık. Uçak yolculuğunun ve başka bir kente gelmenin etkisiyle stres yaşadı. Biraz önce ziyaret ettim. Uyanık, yanında annesi vardı. Annesi besleme yapıyordu. Genel durumu, şu an hastamız orta iyi durumda” dedi.

"Doku nakli hafta başı yapılacak"
Küçük Asiye’nin ilk müdahalesinin Gaziantep’te başarılı şekilde yapıldığını aktaran Yıldıray Çete, “Daha sonrada doku kayıpları ve takip eden ileri tedavi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanemize getirildi. İlk değerlendirmesi bugün ve yarın bitecek. Daha sonra ameliyat planları yapılacak. Muhtemelen hafta başında en geç ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz, doku nakli yapılacak. Ameliyattan sonra bilgilendirmeyi yapacağız. Hastamızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakından takip ediyor” diye konuştu.

"Kafa ve yüz bölgelerinde yaralanma var"
Asiye Ateş’in şu an oral şekilde beslendiğini kaydeden Çete, “Annesi besleme yapıyor. Entübe değil, şu an uyanık. Özellikle kafa ve yüz bölgelerindeki yaralanmalar için gerekli cerrahi işlemler hafta başı planlanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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