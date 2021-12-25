Antalya'da Noel ve yılbaşı heyecanı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Noel ve yılbaşı heyecanı başladı

DHA

Antalya'da Noel ve yılbaşı heyecanı başladı


Mehmet ÇINARAlpaslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Avrupalılar için 24 Aralık, Ruslar için 7 Ocak'ta kutlanan Noel (Christmas) Bayramı ve yılbaşı tatili için otellerde kutlamalar başladı. Otellerde, noel geleneklerini de içeren ağaç süsleme, Noel Baba figürleri ve çocuklara sürpriz hediyelerle, özel yemek menüleri ve eğlence temalı etkinlikler hazırlandı.
Avrupalı Katolik Hristiyanların bazılarının 24 Aralık, bazılarının 25 Aralık günü İsa'nın doğumu olarak kabul ettiği Noel veya diğer adıyla Christmas Bayramı, Rusya ve diğer Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkelerindeki Ortodoks Hristiyanlar tarafından 7 Ocak günü kutlanıyor. Avrupalıların 24 veya 25 Aralık'ta başlattığı Noel, yılbaşı kutlamalarıyla sona ererken, Ruslarda ise yılbaşı kutlamalarıyla başlayan Noel tatil süreci İsa'nın doğduğu gün kabul edilen 7 Ocak'ta kutlanan Noel Bayramı ile sona eriyor.
İKİ HAFTALIK TATİL SÜRECİ
Hem Rusya ve BDT ülkeleri hem de Avrupa'dan yoğun turist çeken Antalya'da, otellerin Noel ve yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı, 24 Aralık itibarıyla kutlama ve etkinlikler başladı. Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan kenti Antalya'da, açık otellerdeki doluluk oranları, otel ve bölgesine göre değişmekle birlikte yüzde 60'tan, yüzde 100'e kadar çıkıyor. 24 Aralık-7 Ocak arasındaki 2 haftalık Noel ve yılbaşı süreci için ağırlıklı yabancı turistlerin bulunduğu otellerde, yılbaşı için yerli misafirlerin ilgisinin de geçen yıla göre yüksek olduğu açıklandı.
SANATÇILI OTELLER DOLDU
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya başta olmak üzere sahillerdeki turizm bölgelerinde özellikle sanatçılı program yapan otellerin dolduğunu belirtti. Yılbaşı için tatil planlayan ancak henüz rezervasyon yaptırmayanların yer bulmasının çok zor olabileceğine değinen Atmaca, hızlı hareket edilmesi uyarısında bulundu.
ERCİYES'E RUS VE UKRAYNALI İLGİSİ
Yılbaşında kar yağışıyla kayak turizmi bölgelerine ilginin de çok yoğun olduğuna dikkat çeken Atmaca, özellikle Kayseri Erciyes'e Rusya ve Ukraynalıların ilgisinin arttığını söyledi. Atmaca, diğer kayak bölgelerinde de iç turizm hareketinin yüksek olduğunu, 3 günlük tatil fırsatı nedeniyle yılbaşının yoğun yaşanacağını açıkladı.
DOLULUKLAR YÜZDE 100'E YAKIN
Yılbaşı tatilinde termal otellerin de kendine has müşteri portföyüyle önem taşıdığını anlatan Ülkay Atmaca, kültür turları anlamında da Kapadokya, Pamukkale gibi destinasyonların ilgi gören bölgeler olduğunu dile getirdi. Atmaca, "Genel olarak değerlendirildiğinde bu yıl otellerimizde yoğun bir hareketlilik yaşayacağız ve doluluklar yüzde 100'e yakın diyebiliriz" diye konuştu.
40'A YAKIN ÜLKEDEN TURİST
Hem Noel hem de yılbaşı tatili için gelen talepleri değerlendiren turizmci İsmail Çağlar, "Maşallah, yoğun beklenti içindeydik ve bu da gerçekleşti. Noel 24 Aralık itibarıyla başladı ve tüm Katolik dünyasının Noel Bayramı'nı kutluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi değişikliklerimiz, farklılıklarımız zenginliğimizdir. 24'ünden 7 Ocak'a kadar bu maraton devam edecek. Misafirlerimiz ağırlıklı yurt dışından olacak. Litvanya'dan Japonya'ya kadar 40'a yakın ülkeden misafir ağırlıyoruz. Covid-19 nedeniyle Avrupa'da son dönemde ciddi önlemler alınıyor ve bu durum ülkemizin turizm hareketliğini pozitif olarak etkiledi" dedi.
KAPASİTELER DOLDU
Noelde hem Avrupalı hem de Rus misafirler için özel programlar ve menüler ile yılbaşında da iç pazar misafirleri için etkinlikler ve özel menüler hazırlandığını anlatan Çağlar, "Geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle misafirlerimiz dışarı çıkamadı ve bu sene herkes yılbaşını doya doya yaşayacak, beklentimiz bu yönde. Rusya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden kapasiteler doldu. Artık diğer otellerde de çok fazla yer kalmadı. Şu an otellerde tamamen rezervasyondan çok yılbaşı hazırlıkları söz konusu" diye konuştu.
ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER
Noel ve yılbaşı gelenekleri kapsamında otel misafiri ailelerin çocuklarına yılbaşı ağacı altında sürpriz hediyeler vereceklerini de anlatan Çağlar, "Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Ayrıca Anadolu'nun her yerine de ulaşmaya çalışıyoruz. İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla Anadolu'daki birçok köydeki öğrenciye de kendi gücümüzün yettiği kadar hediyeler gönderiyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk. Örneğin Ağrı'dan köy çocukları mektuplarla dileklerini iletti, biz de vakfımızın bir mutluluk harekatı olarak bebek, oyuncak mutfak seti, elbise gibi çocuklara dileklerinin karşılığı hediyeleri paket yapıp gönderiyoruz ve 31 Aralık'tan önce ellerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.
'BU YIL DAHA COŞKULU'
Antalya'da otellerin 11,5 ay öncesinden hazırlıklara başladığını anlatan turizmci Ali Kızıldağ ise "Otellerimizi süsledik, özel menülerimizi ve eğlence programlarını hazırladık. Yılbaşı gecesi de balo, konser, etkinlikler ve kutlamalar yapılıyor. Geçen sene birazcık buruk kutladık, çünkü pandemi nedeniyle saat 22.00'ye kadar izin vardı müziğe, bu yıl 24.00'e kadar izin var. Biraz daha coşkulu kutlanacağını tahmin ediyorum. Hem yerli hem yabancı misafirlerimize daha güzel ve uzun saat hizmet sunma imkanı bulacağız. Bütün şehir, bütün oteller hazırlandı ve heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz. Doluluk oranları da Antalya bölgesinde tahminimce yüzde 70-80'lerde" dedi.
KIRMIZI AĞIRLIKLI SÜSLEMELER
Otellerde Noel ve yılbaşı programları için kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu süslemeler ve yemek menüleri hazırlandı. 5 yıldızlı bir otelin mutfak şefi Hakan Tosun, 24 Aralık gecesi sunumu yapılan Noel masasını tanıttı. Avrupalı misafirlerin İsa'nın doğumu olarak kutladığı Noel Bayramı için özel bir organizasyon yaptıklarını belirten Tosun, dönemin en önemli menüsünde hindinin başta olduğunu ve masa süslemelerinde ise kırmızı renge ağırlık verildiğini kaydetti. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun ikili ve dörtlü masalar hazırlandığını anlatan Tosun, hindinin 1 gün önce 24 saat özel sosta bekletildiğini, ardından 8 saat ağır ateşte pişirildikten sonra servis edildiğini dile getirdi. Tosun, Noel menüsünde Uzakdoğu'dan denizden gelen lezzetlere kadar özenle seçilmiş menü hazırlandığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlpaslan ÇINAR
2021-12-25 13:15:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ Başhekimi Çete: "Asiye şu an uyanık, annesi ağızdan besliyor" Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof.Dr. Yıldıray Çete: "Hastamız şu an uyanık, yoğun bakımda ve annesi besleme yapıyordu" "İlk değerlendirmesi bugün ve yarın bitecek, daha sonra hafta başında doku nakli ameliyatlarını yapmayı planlıyoruz" "Kafa ve yüz bölgelerinde yaralanmalar var"
YEREL HABERLER AÜ Başhekimi Çete: "Asiye şu an uyanık, annesi ...
İş yerinin camını kırıp dizüstü bilgisayarı çaldı
YEREL HABERLER İş yerinin camını kırıp dizüstü bilgisayarı çaldı
Fotoğraf çekmek isterken son model aracından oldu Bir anda dumanlar çıkan lüks otomobilden kendini attı, araç 90 metrelik şarampole indi Ağaç köklerine tutunarak durabilen lüks otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek isterken son model aracından oldu Bir ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk edildi (4)
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk ...
Motosiklet kontrolden çıkıp devrildi alkollü ve kasksız sürücü hayatını kaybetti Başını kaldırıma çarpan sürücü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kontrolden çıkıp devrildi alkollü ve ...
Kepezli judocular madalyaları topladı
YEREL HABERLER Kepezli judocular madalyaları topladı
Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, Antalya'ya sevk ...
Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar geçidi Anjelika Akbar ile sona erdi Akbar, hasta yatağından kalkarak çıktığı konserde 3 saat sahnede kaldı
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Piyano Festiivali'nde yıldızlar ...
Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı
YEREL HABERLER Kiralık otelde demirbaş malzeme hırsızlığı
Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira
YEREL HABERLER Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 ...
Antalya Ultra Trail Maratonu başladı Deniz kenarında başlayan koşu, kayak merkezi Saklıkent’te sona erecek Parkurda koşuculara eşlik eden sokak köpekleri de ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Antalya Ultra Trail Maratonu başladı Deniz kenarında ...
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ileri tedavi amaçlı olarak Antalya'da 1-2 gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: "Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil"
YEREL HABERLER Pitbull saldırısına uğrayan Asiye ileri tedavi amaçlı ...
Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı Gökyüzünü simsiyah bir duman kaplarken, alevlere vatandaşlar çeşme hortumu ve tankerle müdahale etmeye çalıştı
YEREL HABERLER Atık yangını mahalleliyi ayağa kaldırdı Gökyüzünü ...
Antalya’da erken yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu 1 hafta öncesinden başlatılan ve 10 gün sürecek festivale çocuklarıyla birlikte katılan aileler, yeni yıl heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Antalya’da erken yeni yıl kutlamaları renkli ...
Yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı 'Gönlüm razı olmadı' dedi
YEREL HABERLER Yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı ...
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: “Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı”
YEREL HABERLER Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan ...
Bayrak sevgisiyle çıktığı 25 metrelik kayalıklarda mahsur kaldı Papaz kayalığındaki eskiyen Türk bayrağını değiştirmek için 25 metrelik kayalığa tırmanan adam, bayrağı değiştirdikten sonra geri inemedi Mahsur kalan adamı, itfaiye ve deniz polisi film gibi operasyonla kurtardı
YEREL HABERLER Bayrak sevgisiyle çıktığı 25 metrelik kayalıklarda ...
'Ben ne yaptım, hayatım bitti' diyerek gözyaşı döken sürücü adliyede (2)
YEREL HABERLER 'Ben ne yaptım, hayatım bitti' diyerek gözyaşı döken ...
Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü (3)
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini, başına demir çubukla vurup, öldürdü ...
‘Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ Alanya’da başladı
YEREL HABERLER ‘Daha Çok Eşitlik Daha Çok İzleme Projesi’ Alanya’da ...
Başkan Böcek: “Kenti ortak akılla yönetiyoruz” Başkan Böcek Kent Konseyi’nde
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Kenti ortak akılla yönetiyoruz” Başkan ...
‘Çevreci Kent Yeşil Alanya’ eğitimi anaokulu öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER ‘Çevreci Kent Yeşil Alanya’ eğitimi anaokulu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.