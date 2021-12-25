200 metrede 2 bin 157 sigara izmariti Deniz Çöpleri İzleme Programı Alanya'da uygulandı

Alanya Belediyesi’nin de dahil olduğu uluslararası bir çalışma olan ‘Deniz Çöpleri İzleme Programı’ belediye binası arkasında bulunan Galip Dere Halk Plajında gerçekleştirildi. Plajda 200 metre mesafede toplam 73 kilogram çöp toplandı ve yarım saatte 2 bin 157 sigara izmariti bulundu.

Avrupa Çevre Ajansı, Uluslararası Mavi Bayrak koordinasyonunu yürüten FEE ile birlikte ortak çalışma kararı almış ve ajans tarafından geliştirilen yöntemin Mavi Bayrak Programını uygulayan ülkelerde temsilci organizasyonlar ile birlikte yürütüleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda ülkemizi temsilen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bu uygulamanın pilot ülkesi olarak çalışma kararı almıştı.

TÜRÇEV; Mavi Bayrak kriterleri gereği farkındalık amaçlı yapılan kıyı temizlik kampanyalarının niteliğini arttırmak, belediyelerin ve kampanya yapanların deniz çöpleri ve kaynakları hakkındaki farkındalığını arttırmak, ülkemiz kıyılarındaki deniz çöplerinin durumu hakkında gerçek veriye dayalı bilgi oluşturarak Avrupa Çevre Ajansı’nın bu çalışmasına katkıda bulunmak ve Mavi Bayrak Ödülü olmayan yerlerinde Mavi Bayrak Ödülü için hazırlanmasına ve nitelikli plaj hizmetlerinin oluşturulmasına zemin hazırlamak amaçlarıyla, ‘Deniz Çöpleri İzleme Programı’ çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



Alanya Belediyesi plajda kategorize çalışması yaptı

Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak yerel sorumlusu olarak Galip Dere Halk Plajında yapılan bilimsel çalışmayı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve ekibi gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Sevda Çapa; “Deniz Çöpleri İzleme Programı, deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir ve deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalığı arttırırken vatandaş topluluklarını ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bugün ekibimle plajda çöp topladık, sınıflandırarak ölçümünü gerçekleştirdik.” dedi.



Bilimsel çalışma 4 mevsim yapılacak

Çapa açıklamasında, “Yılda 4 kez, 4 mevsimi temsilen; aynı lokasyonda, aynı koordinat aralıklarında izleme ve temizlik yapacağız. Toplanan atıkların 200’ün üzerinde çeşitte kategorizasyonu ve sayımı gerçekleşiyor. Raporlamalar TÜRÇEV tarafından Blue Flag Turkey Grup adı ile Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işleniyor.” ifadelerine yer verdi.



200 metrede 2 bin 157 sigara izmariti

Galip Dere Halk Plajının yaklaşık 200 metre alanında yapılan etkinlikte en çok dikkat çeken sigara izmaritleri, plastik şişeler ile plastik torbalar, şişeler ve şişe kapakları, karton bardaklar, tek kullanımlık yiyecek kapları, çakmaklar, sigara paketleri, ıslak mendiller, maske ve kuru ot dalları oldu. Belediye arkasında bulunan Galip Dere Plajında 200 metre mesafede toplam 73 kilogram çöp toplandı ve yarım saatte 2 bin 157 sigara izmariti bulundu.

Galip Dere Halk Plajında Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz Çöpleri İzleme’ programı kapsamında yapılan temizlik etkinliği, insanların daha çok hangi maddeleri attığını ve denizi daha çok hangi maddelerin tehdit edeceğini ortaya çıkarmak adına 200 metre kıyı bandında, belirlenen koordinatlarda toplanan çöpleri kategorize etmeyi amaçlıyor.

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