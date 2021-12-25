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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteci İyidoğan’ın acı günü

İHA

Gazeteci İyidoğan’ın acı günü

Antalya’da yerel ve ulusal bir çok basın yayın kuruluşunda görev yapan gazeteci Tanju İyidoğan’ın dün akşam vefat eden babası emekli asker 81 yaşındaki Alaeddin İyidoğan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya’da yerel ve ulusal bir çok basın yayın kuruluşundaki görev yaptıktan sonra geçen yıl emekliye ayrılan gazeteci Tanju İyidoğan’ın, asker emeklisi babası Alaeddin İyidoğan, dün gece evinde hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden İyidoğan için Uncalı Kent Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaeddin İyidoğan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. İyidoğan ailesini, gazeteci meslektaşları, askeri erkan ve yakınları cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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