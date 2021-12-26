Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)AKDENİZ'deki istilacı türlerden balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için Antalya'da balon balığı tutma yarışması düzenlendi.

Anavatanı Kızıldeniz olan ve son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balıkları özellikle Antalya'da neredeyse her balıkçının oltasına takılır oldu. Daha önce de yine istilacı tür olan aslan balığına dikkat çekmek için yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez balon balığı konusunda farkındalık yaratmak için balon balığı yakalama yarışması düzenledi.

En fazla balon balığını tutmak için saat 09.00 itibarıyla 5 kilometrelik Konyaaltı Sahili'ne gelen balıkçılar, oltalarını denize attı. Yarışmacılar hem karadan hem tekneyle yarışmaya katılabildi. Balıkçılar ekosisteme ve diğer balık türlerine büyük zarar veren balon balıklarını yakalamak için özellikle tavuk eti kullandı.

Yarışmaya katılan amatör balıkçı Buğra Özekin, "Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu balon balığı yarışması için buraya geldim. En ağır balığı ben tutmak istiyorum. Sahilimizde çok miktarda balon balığı var. Balık tutmaya geldiğimde denk geliyor. Balon balığı sayesinde diğer balıkları da avlayamıyoruz. Baş belası, sıkıntı oluyor. Diğer türler için de tehlike oluşturuyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-12-26 11:04:18



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