Balıkçılar, korkulu rüyası haline gelen balon balığını yakalamak için yarıştı Oltaları koparıp, iğneleri yiyen, panzehiri bulunmadığı için zehriyle ölümcül olan balon balığı için Türkiye’de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi Yarışmada birçok çeşidi bulunan balon balığının en zehirli türlerinden benekli ve cüce türleri de yakalandı

Antalya’da oltaları koparıp iğneleri dahi yiyen ve Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin barındırıp panzehiri olmadığı için ölümcül olan balon balıklarını yakalamak için yarışma düzenlendi. Yarışmada birçok çeşidi bulunan balon balığının en zehirli türlerinden benekli ve cüce türleri de yakalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Akdeniz’deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahili’nde ‘Balon Balığı Yakalama Yarışması’ düzenledi. Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan yarışmaya 86 amatör balıkçı katıldı. Yarışmacılar hem tekne üzerinden, hem de kıyıda oltayla balon balığı avlamaya çalıştı.



“İğneleri kopartıp yiyor”

Yarışmaya katılıp oltasını kıyıdan denizde atan vatandaşlardan Melih Soydal, daha önce 23 kiloluk balon balığı yakaladığını belirterek yarışma için yine büyük balık tutmaya gayret ettiğini söyledi. Balon balığının oltalara zarar verdiğini de aktaran Soydal, “İğneleri kopartıp yiyor. Benim iğnemi çoğu sefer yedi” diye konuştu.



Dereceye girenlere çift kişilik yemek hediyesi

Yarışmanın sonunda ise tutulan balıklar, toplam ağırlık esas alınarak tartıldı. Jüri eşliğinde tamamlanan ölçüm işlemleri sonucunda birinciliği 790 gramla Veli Serttaş kazanırken, ikinci 710 gramla Tamer Ovalıoğlu, üçüncü ise 260 gramla Melih Soydal oldu. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve Ekdağ balık restoranında 2 kişilik yemek hediyesi verildi.



“Deniz ekosistemi ve biyoçeşitliliğe zarar veriyor”

Balon balığının yabancı ve istilacı bir tür olduğuna vurgu yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, bu balığın deniz ekosistemi ve biyoçeşitliliğe olan zararlarından bahsetti. Atasoy, “Balıkçılıkla ilgili özellikle yerli türlerimize zarar verdiği ve olta balıkçılarının filelerini bile parçalayabilen yapıya sahip olan balon balıkları, kontrolü maalesef gittikçe güçleşen bir balık türü. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığıyla da ilgili etkinliğimizi ilave ettik. Türkiye’de ilk defa bu farkı ortaya koyacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla burada bu etkinliği yürütüyoruz. İlgi büyük oldu, Antalya halkı çok sevdi” dedi.



“Timsah derisi kadar sağlam”

İlgiden dolayı yarışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Atasoy, “Bunlar zehirli türler. Kamuoyunun bunu bilmesi lazım. Etkinliğin bir amacı da bu zaten. Balon balığının nasıl değerlendirebiliriz noktasında da kafa yoruyoruz, çalışmalar yürütüyoruz. Bu balığın derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Timsah derisi kadar sağlam bir deriye sahip olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlara yememeleri için uyarılarda bulunduk”

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da Akdeniz’in en tehlikeli türü olan balon balığına karşı düzenlenen yarışmada 86 katılımcının olduğunu belirtti. Yarışmanın yarı sıra vatandaşlara balığın tüketilmemesi konusunda uyarılarda da bulunduklarını ifade eden Karakuş, tutulan balıkların tekstil sanayisinde, çanta, kemer, cüzdan gibi güzel objelere dönüştürülmek üzere belediye ve enstitü işbirliğinde ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini söyledi.



“Zehiri ölümcül”

Üzerinde herhangi bir av baskısının olmaması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle, yerel popülasyonlara, balıkçıların av malzemelerine yani hem ekosisteme hem de balıkçılığa büyük zarar veren balon balıkları, Doğu Akdeniz’den Adriyatik kıyılarına kadar geniş yayılış gösteriyor. Bünyelerinde Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehri olmadığı için ölümcül olabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.