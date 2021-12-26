Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı (2)

DHA

Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı (2)


86 KİŞİ BAŞVURDU, 3 KİŞİ GETİRDİ
Antalya'da sabah saatlerinde başlayan balon balığı avlama yarışması, saat 12.00'de sona erdi. Yarışmaya online başvuran 86 kişiden 60'ı en ağır balon balığını avlamak için oltalarını denize attı. Dereceye girenlerin belirlenmesi için Olbia Meydanı'na kurulan standa ise 3 yarışmacı tuttuğu balıklarla başvurdu. Balıklar arasında en zehirli balon balığı türü olan benekli, cüce, altın balon balığı yer aldı.
Ölçümler sonucunda balıkçılardan Veli Serttaş, 790 gram balon balığıyla 1'inci; Tamer Ovalıoğlu 710 gram ile 2'nci; Melih Soydal 260 gram gelen tuttuğu 2 cüce balon balığı ile 3'üncü oldu. Jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere madalyaları ve EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisleri'nde 2 kişilik balık menüsüne ait çekleri verildi.
'POPÜLASYONU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'
Balon balığının istilacı bir tür olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy "Ülkemizde en yoğun Akdeniz kıyılarında görülüyor ve popülasyonu her geçen gün artıyor. İklim değişikliğine bağlı olumsuz etkileri devam ediyor. Deniz ekosistemimize ve biyoçeşitliliğe çok zarar veriyor. Yerli türlerimize zarar verdiği için, oltaları, fileleri bile parçaladığı için kontrolü oldukça zorlaşan bir tür maalesef. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aslan balığı haricinde yaptığımız çalışmalara bugün balon balığını da ilave ettik" dedi.
'DERİSİYLE ÇANTA, AYAKKABI YAPILABİLİYOR'
Bu tarz bir etkinliğin Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Atasoy "İlgi çok yüksek oldu. Denizlerin korunmasına yönelik bir etkinlik olduğu için oltasını kapan geldi. Hatta bir süre sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldık. Balon balığını tekrar nasıl değerlendirebiliriz noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Derisiyle çanta, ayakkabı yapılabiliyor. Belki daha farklı materyaller yapılabilir. Çünkü derisinin timsah derisi kadar sağlam olduğu ifade ediliyor" diye konuştu.
YARIŞMA VE FESTİVALLER DEVAM EDECEK
Belediye olarak denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Atasoy, "Bu tür etkinliklerin devam etmesi vatandaşlarımızın isteği haline geldi. İlk yaptığımız aslan balığı etkinliğine yurt dışından dahi talep oldu. Yarışmanın tekrarının ne zaman yapılacağını soruyorlar. Önümüzdeki yıl farklı lokasyonlarda, kıran kırana yarışmalar ve festivallere dönüşecek belki" ifadelerini kullandı. 
'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRÜ'
Etkinliklerle balon balığının tehlikesine dikkat çekmek istediklerini belirten Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da "Balon balıkları, Akdeniz'in en tehlikeli ve zehirli türleri. Burada vatandaşlarımıza bu balığın tüketilmemesi gerektiği, tüketilirse ölümle sonuçlanabileceğini ama derisinden çok kolay ekonomik girdiler oluşturulabilineceğini anlatmak için buradayız. Bugün tutulan balıklar, ilerleyen dönemlerde nasıl ekonomik girdi oluşturabilir, tekstil sanayinde nasıl değerlendirilebilir, yapılan iş birliği ile sonuca ulaşacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-12-26 14:46:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçılar, korkulu rüyası haline gelen balon balığını yakalamak için yarıştı Oltaları koparıp, iğneleri yiyen, panzehiri bulunmadığı için zehriyle ölümcül olan balon balığı için Türkiye’de ilk kez balon balığı avlama yarışması düzenlendi Yarışmada birçok çeşidi bulunan balon balığının en zehirli türlerinden benekli ve cüce türleri de yakalandı
YEREL HABERLER Balıkçılar, korkulu rüyası haline gelen balon ...
Zeytinköy’de uygulanan ‘Ailemle Güçlüyüm’ projesi sona erdi
YEREL HABERLER Zeytinköy’de uygulanan ‘Ailemle Güçlüyüm’ projesi ...
ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya oldu
YEREL HABERLER ARO Başkanı olarak Mustafa Yalçınkaya oldu
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki yolcularda ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline ...
Antalya’da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku Ev sahibinin aldığı tahliye kararıyla önce eşyalarını sonra kendini dışarıda buldu Hastanede çalışırken telefon geldi, koşarak eve geldi ama yetişemedi Bir çocuk annesi hemşirenin eşyaları çilingir yardımı ile eve girilerek dışarı çıkartılıp ev boşaltıldı 3,5 yaşında çocuğu ile dışarıda kalma tehlikesi geçiren kadın arkadaşına sığındı Ev sahibinin kızı: "Usulsüzlük yok. Usulsüz ise devlet dairesi nasıl oradan çıkarsın"
YEREL HABERLER Antalya’da 18 yıllık hemşireye ev sahibi şoku Ev ...
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Öğretmenlik Meslek Kanunu idarecileri de kapsamalı”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ...
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa ...
Antalya’da suç örgütüne ait kaçak silah atölyesi ele geçirildi Antalya merkezli 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı Operasyon anları polis kamerasında
YEREL HABERLER Antalya’da suç örgütüne ait kaçak silah atölyesi ele ...
Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü
YEREL HABERLER Kepezli güreşçilerden birincilik ödülü
Güneş Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Güneş Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında kaçak ...
ANTGİAD Başkanı Sert: “ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 milyar TL ciroyla katma değer oluşturuyor” Vali Yazıcı, ANTGİAD üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER ANTGİAD Başkanı Sert: “ANTGİAD 20 bin istihdam, 10 ...
Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
YEREL HABERLER Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
YEREL HABERLER Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında kupaları topladı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Anıl Özeşker, enduro yarışlarında ...
Yaralı atmaca muhtarlığa teslim edildi
YEREL HABERLER Yaralı atmaca muhtarlığa teslim edildi
Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna etti
YEREL HABERLER Bıçakla kendisine zarar veren genci, polisler ikna ...
Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar çıktı Manavgat’a otobüs ile uyuşturucu madde getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki valizden 1 kilo 25 gram esrar ...
Antalya’da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı oldu, vatandaşlar soluğu denizde aldı Kentte sabah erken saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak kaydedildi Kar manzarası eşliğinde denize giren vatandaşlar, uzun süre suyun içerisinden çıkmadı
YEREL HABERLER Antalya’da deniz suyu sıcaklığı havanın iki katı ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki ...
Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
YEREL HABERLER Antalya'ya 1000 futbol takımı gelecek
Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak için yarıştı
YEREL HABERLER Balıkçılar, istilacı tür balon balığını yakalamak ...
Çocuklarda aspirin kullanımı uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir: "Çocuklarda aspirin kullanımı Reye sendromuna neden olabiliyor"
YEREL HABERLER Çocuklarda aspirin kullanımı uyarısı Çocuk Sağlığı ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.