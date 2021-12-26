Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 19. haftasında Alanyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Pesic'in şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais’in sert şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

38. dakikada sol kanattan Jimmy Durmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Salih'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

45+2. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Marafona uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Mevlja xx, Milunovic xx, Tayfur xx, Efkan xx, Umut xx, Efecan Karaca xx, Novais xx, Davidson xx, Diedhiou xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Ahmet Ildız, Babacar, Fatih Aksoy, Candeias, Emre Akbaba, Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad x (Salih Dursun dk. 31 x), Luckassen xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Adnan x, Bertolacci xx, Tunay xx, Jimmy Durmaz xx, Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Borini, Samed , Alparslan, Bahattin, Yannis Salibur, Rayyan Baniya

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Tayfur (Alanyaspor), Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

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