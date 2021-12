Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk doku nakli ameliyatı tamamlandı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete: “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir”

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (AÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Asiye Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın takip etmesini istedi. Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen küçük kız, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.



“Şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir”

Küçük kızın Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibariyle hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.