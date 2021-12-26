Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (5)



`İLK AMELİYAT HAYATİ RİSKLERİ AZALTILMAK İÇİN YAPILDI´

Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın gayet iyi geçtiğini belirterek, "Bu ameliyat fonksiyonel, hayati risklerini azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar. Bu dokular sırtından ve bacağından alındı. İkinci operasyon baya öngörülemez. Esas bu önemliydi. Bundan sonradakiler biraz daha düzeltmeyle ilgili ama bu önemli bir ameliyattı. Daha başka sorunları var onları çözmeye çalışacağız" dedi.

ASİYE´NİN GENEL DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ameliyat öncesi ve sonrasında görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, "Cumhurbaşkanımız da bakanlık da bu konuyla çok iyi ilgileniyor. Hastanın genel durumu iyi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği günlük bilgi verir mutlaka" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)-

2021-12-26 18:39:18



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