Atılay Canel: "Burada 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Alanyaspor deplasmanında 2 puan bıraktıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Süper Toto Süper Lig’in 19. haftasında, Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, oyuna istekli ve arzulu bir şekilde başladıklarını söyledi. Rakibin iyi organize olacağını bildiklerini ve buna göre tedbirlerini aldıklarını belirten Caner, "İlk yarı gayet güzel bir maç oldu. Maçın genelinde temposu yüksek bir maç olduğu düşüncesindeyim. İkinci yarı başlarken biraz oyundan düşer gibi olduk. Akabinde de tesadüfen bir gol yedik ama yaptığımız değişikliklerle çok çabuk toparlandık. Oyunu elimize geçirdik. Oyun gel gitlerle doluydu. Her an gol atabilirdik, onlar da atabilirdi. Burada 2 puanı bıraktığımız için üzgünüz. 5 eksikle sahaya çıktık ama onların yerine oynayan arkadaşlardan gayet güzel verim aldık. Teknik ekibi ve oyuncu kardeşlerimi kutluyorum" diye konuştu.

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