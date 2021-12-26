Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (6)

AMELİYATTAN İLK FOTOĞRAF
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´nde Asiye Ateş´in 4 saat süren başarılı ameliyatının ardından operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyat esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta dünyada ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı´nda görev yapan ekibin Asiye Ateş´i ameliyat ettiği an paylaşıldı.
Prof. Dr. Ömer Özkan fotoğrafı, `En güzel pazar´ ifadesiyle paylaştı.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-12-26 21:46:47
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