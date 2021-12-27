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Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri

DHA

Minyatür Türkiye Parkı'nın tüylü sakinleri


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 10 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan 'Minyatür Türkiye Parkı', yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Parkta sergilenen 84 tarihi yapının 1/25 oranında küçültülen maketleri, kedilere soğuk kış günlerinde korunak oluyor.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki 84 tarihi ve kültürel yapının 1/25 oranında küçültülmüş minyatürünün sergilendiği Kepez Dokuma Park içindeki Minyatür Türkiye Parkı, her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Sivas'taki Gök Medrese'den Antalya'nın Yivli Minaresi'nin de yer aldığı minyatür parkı mesken tutan kediler, tarihi ve kültürel yapıların maketleri arasında dinleniyor, rüzgardan korunarak kış güneşinin keyfini çıkartıyor.
KIZ KULESİ ÇATISINDA GÜNEŞ BANYOSU
Kimi zaman Kız Kulesi maketi üzerine çıkarak güneşlenen kediler, kimi zaman da maketlerin arasında dolaşarak parkta zaman geçiriyor. Minyatürleri görmek için alana gelen çocuklar ise kedileri keyifle izliyor. Kedilerin maketlerin önünde bulunan ve gerçeğiyle birebir yapılan havuz ve su kanallarından su içmesini izleyen çocuklar, telefonlarıyla o anların fotoğrafını çekiyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-12-27 09:54:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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